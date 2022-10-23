Как информирует «НБН», пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что в Херсоне в один из автомобилей была заложена взрывчатка. В результате взрыва взрывной волной выбило стекла в окнах соседних домов.

В свою очередь местное издание «Мост» отмечает, что взрыв раздался в районе улицы Черноморской. В настоящее время пока что неизвестно, с чем именно связан этот инцидент.

Средства массовой информации пропагандистов утверждают, что целью взрыва был якобы «руководитель местного СИЗО» Олег Тютрай. Однако он лично не пострадал.

В это же время пропагандисты отмечают, что в результате раздавшегося взрыва «один человек погиб, и еще трое получили ранения различной степени тяжести».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли очередные удары по Антоновскому мосту и переправе, которую построили оккупанты.