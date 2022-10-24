В интервью изданию «Украинская правда» глава ГУР МОУ рассказал, что ракетные запасы Российской Федерации почти исчерпаны. У оккупантов осталось около 13% ракет «Искандер», около 43% ракет типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК» и приблизительно 45% ракет Х-101, Х-555, информирует «НБН».

По словам Буданова, проседать ниже 30% очень опасно, поскольку это уже идет неприкасаемый запас, который по ракетам «Искандер» страна-агрессор уже давно прошла, однако с другими видами ракет еще пытается удержаться в пределах своих норм.

Начальник украинской разведки отметил, что из-за нехватки ракет, а также их низкой точности и эффективности захватчики начали применять иранские БПЛА. Дроны Mohajer-6 никак себя не показали, в отличие от беспилотников-камикадзе Shahed-136.

Буданов отметил, что оккупанты уже использовали одну партию Shahed-136, которая состояла из около 300 единиц, и сейчас начали применять другую партию, такую же по количеству. Кроме того, Москва заказала у Тегерана еще 1700 «птичек», которые сейчас изготавливают.

Глава ГУР считает, что российский террор с использованием БПЛА может длиться долго, в отличие от ракетного.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Кремль мог предложить Ирану за беспилотники, которыми путинские войска наносят удары по украинским городам.