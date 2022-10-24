Призывники из третьего полка в Пензенской области записали видео, в котором пожаловались на руководство региона и российской армии. Мобилизованные сообщили, что на «спецоперацию» их снаряжают обмундированием 1982 года, информирует «НБН».

Автор ролика сообщил, что новобранцам выдали полугнилые ватники, старые штаны, бушлаты, мешки для вещей и плащ-палатки. Не устраивают путинских солдат и перчатки, по их словам, в них невозможно стрелять.

«Вот вам и помощь губернатора», — жалуется на видео мобилизованный.

Отметим, что призывники оккупационных войск РФ столкнулись с нехваткой медикаментов. Один из новобранцев пожаловался жене на «критически минимальный состав» аптечек, из-за чего мобилизованным приходится беречь просроченные препараты и лечиться собственной мочой.