В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что в Москве продолжают вручать повестки военнообязанным по месту жительства и работы, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

Власти РФ остановили работу «мобильных мобилизационных пунктов» и запретили военкомам устраивать «облавы» на призывников в общественных местах. Однако набирать военнообязанных в армию Путина все равно продолжают, что запрещают освещать в СМИ.

В частности, руководители средств массовой информации получили «темники», в которых сделан анцент на том, что издания должны игнорировать новости про «облавы» в столице и Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее Telegram-каналы опубликовали ряд фотографий отлова резервистов в Санкт-Петербурге. Неизвестные люди со стопками повесток в руках в сопровождении полиции блокировали выходы из домов для потенциальных солдат Путина.