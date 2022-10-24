Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске стало низкое качество проведенных ранее работ по ремонту авиационной техники.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Нам известен тот факт, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме. Второй остался в воздухе. Причем экипаж не выходил на связь на протяжении двадцати минут. Потом первый самолет вновь взлетел, чтобы приблизиться к аварийному судну. Пилоты показали визуально, что экипаж, находящийся в аварийном самолета, погиб. По всей вероятности, это произошло из-за неисправности кислородной системы. После того, как в неисправном самолете закончилось топливо, он просто рухнул на один из жилых домов. Сама катастрофа с самолетом РФ связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В итоге в ходе полета произошла разгерметизация салона. Экипажу не удалось катапультироваться и это привело к тому, что оба пилота погибли».

Напомним, ранее мы уже писали о ЧП в Иркутске, где на жилой дом упал военный самолет.