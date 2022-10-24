В эфире телеканала FREEДОМ эксперт заявил, что ажиотаж вокруг высказываний министра обороны РФ о применении Украиной «грязной бомбы» обусловлен паникой страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Грабского, враг понимает, что он не сможет удержать временно оккупированный Херсон, поэтому придумывает разные информационные поводы, чтобы ослабить негативное влияние сообщений о потере города.

Либо таким фейком россияне пытаются замедлить продвижение ВСУ, создавая ситуацию, при которой Москва потребует от союзников Украины, чтобы Киев согласился на переговоры или прекратил наступление.

Поскольку у нашей страны нет возможности создать такую бомбу, заявление Шойгу может говорить о подготовке провокаций со стороны российских захватчиков и намерении обвинить в своем преступлении Украину.

Напомним, что РФ хочет устроить подрыв дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. В украинской разведке рассказали, когда оккупанты спланировали этот теракт и заминировали объекты.