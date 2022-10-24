Социологи методом телефонных интервью выяснили, как украинцы относятся к ядерным угрозам российского лидера. Результаты исследования показали, что большая часть граждан нашей страны убеждены, что Путин блефует, информирует «НБН».

Опрос показал, что 65% респондентов не верят в то, что Кремль отдаст приказ нанести удар по Украине ядерным оружием, 26% граждан боятся, что Путин нажмет на «красную кнопку» и только 9% затруднились с ответом.

Еще больше опрошенные не верят в ядерную атаку Российской Федерации на страны НАТО – 84%, 11% считают, что кремлевский диктатор может совершить такое преступление, 7% украинцев не знают, что им ответить на такой вопрос.

Исследование, по сравнению с опросом в апреле, показало, что в обществе возросла уверенность в том, что страна-оккупант не нанесет ядерный удар по Украине или странам Альянса.

Ранее международный фонд провел соцопрос среди жителей стран Евросоюза, выяснив, сколько из них поддерживают дальнейшую передачу оружия Украине для борьбы с российскими оккупантами.