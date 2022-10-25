Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины, согласно уточненным данным, были подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии сил обороны, порядка трех десятков захватчиков были уничтожены в населенном пункте Каиры.

Также в Генеральном штабе ВСУ отметили, что под завалами остаются более сотни военных вражеских сил. Кроме того, военнослужащие отмечают, что в населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов можно было наблюдать огромное количество машин скорой помощи.

«Враг очень тщательно скрывает свои потери», — подытожили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее эксперты Института изучения войны (ISW, США) сделали свой прогноз относительно того, когда ВСУ смогут освободить правый берег Херсонской области.