Главный военком столицы рассказал журналисту «ТСН», что армия Украины нуждается в доукомплектовании. Чтобы ВСУ могли не только держать оборону, но и идти в наступление, мобилизация должна продолжаться, информирует «НБН».

По словам полковника, в первую очередь получают повестки военнообязанные мужчины. Пока Украина продолжает воевать, армия гарантированно должна иметь личный состав для обороны и деоккупации территорий.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов сравнил проведение мобилизационных мероприятий в Украине и России. Он указал на существенное отличие украинских защитников и военнослужащих страны-агрессора.