Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Лига.НЕТ».

Известно, что до Чернигова президент Германии добирался на поезде. После этого он поехал на автомобиле в районный центр Корюковку.

У Штайнмайера были планы обсудить помощь Корюковке на период зимы. Когда президент ФРГ находился в районном центре, была объявлена воздушная тревога. В итоге Штайнмайер был вынужден направиться в укрытие, где, по данным Spiegel, он и провел разговор с местным населением. Сама тревога продолжалась на протяжении двух часов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Европейский Союз рассматривает возможность выделения Украине на 2023 год 18 миллиардов евро помощи, которые будут распределены по 1,5 млрд в месяц.