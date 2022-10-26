Как информирует «НБН», издание Politico процитировало заявление министра обороны Украины Алексея Резникова так:

«Мы по настоящее время ждем дроны Switchblade 600».

Как известно, Вашингтон пообещал Киеву помочь увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависать над целью до того времени, как оператор направит их на удар. В свою очередь производитель беспилотных летательных аппаратов AeroVironment заявил, что в партия из десяти таких дронов должна поступить в течение нескольких недель.

Министр обороны добавил:

«Власти Ирана продали Российской Федерации 2400 БПЛА на протяжении последних недель. Как следствие, сейчас я бы мог сказать, что иранские дроны временно выиграют данную конкуренцию».

Насколько известно, беспилотные летательные аппараты Switchblade 600 могут атаковать заданные цели на расстоянии сорока километров. В воздухе они могут находиться также сорок минут.

Ранее Алексей Резников рассказал о тактике Вооруженных сил Украины.