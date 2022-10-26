В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина на YouTube офицер американской армии рассказал, что элитное подразделение, 101-ю дивизию ВС США перебросили на территорию страны-члена НАТО – в Румынию в связи с решением, которое было принято еще в 2020 году, информирует «НБН».

На сегодня на румынской авиабазе, которая находится в нескольких километрах от границы с Украиной, располагаются 4700 десантников армии США и тяжелая техника.

По мнению Ходжеса, маловероятно, что эти войска кто-то будет атаковать. В частности, Российской Федерации нет причин увеличивать конфликты. Генерал дал понять, что НАТО не планирует вводить американское подразделение из Румынии на украинскую территорию, если не будет непосредственной атаки на это формирование.

Отметим, что ранее в Германии призвали Альянс сделать больше для защиты стран-членов НАТО от потенциальных агрессивных действий Российской Федерации и путинской армии.