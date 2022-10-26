Жданов заявил, что российские захватчики готовят новую крупную ракетную атаку по нашей стране. Массированные обстрелы, по его словам, произойдут накануне саммита «Большой двадцатки», информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

Встреча G20 стартует на Бали 15 ноября и до этого мероприятия Кремль хочет показать международному сообществу, что Москва и Киев готовы к диалогу. Для этого президенту РФ Владимиру Путину нужно вынудить украинского лидера Владимира Зеленского к тому, чтобы он сел за стол переговоров.

По этой причине Жданов не исключает, что оккупанты могут повторить 10 октября, когда захватчики атаковали города Украины крылатыми ракетами, ракетами С-300 и дронами-камикадзе. Он добавил, что россияне сейчас могут готовиться к обстрелам, транспортируя снаряды в определенное место.

Путин осознает, что на саммите лидеры «Большой двадцатки» будут требовать от него конкретных решений относительно прекращения войны в Украине. Так как диктатору нечего предъявить, ему нужен козырь, чтобы политики говорили не о боевых действиях, а о мирном переговорном процессе.

Отметим, что путинские войска стали реже наносить удары по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Аналитики американского Института изучения войны объяснили, с чем это связано.