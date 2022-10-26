В интервью американскому телеканалу Fox News руководитель Минобороны рассказал, что российские оккупанты лишены возможности совершить побег из Херсона, информирует «НБН».

По словам министра обороны, захватчики могут не рассчитывать на сценарий, который они осуществили в Изюме на Харьковщине. Резников объяснил, что россияне не выйдут из Херсона, поскольку ВСУ контролируют все мосты в городе.

Украинские защитники взяли под контроль все переправы на реке Днепр, применяя РСЗО HIMARS и другую артиллерию, поэтому «освободители» оказались в ловушке и покинуть Херсон не смогут.

Также в интервью министр объяснил, почему в регионе затормозилось наступление армии Украины и как ВСУ осуществляют деоккупацию территорий.