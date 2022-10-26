В интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны сообщил, контрнаступление украинских защитников в Херсонской области затормозилось, информирует «НБН».

По его словам, препятствием к наступательным операциям ВСУ в этом регионе являются погодные условия. Украинским военным стало сложнее продвигаться вперед, поскольку на юге страны активно идут дожди.

Резников добавил, что украинские защитники все равно не останавливаются и продолжают километр за километром освобождать территории своей страны от российских захватчиков.

В то же время оккупанты ухудшают ситуацию в регионе. В Херсонском областном совете сообщили, что россияне устраивают местному населению информационный вакуум. Захватчики пытаются посеять панику среди жителей, чтобы как можно больше людей согласились на «эвакуацию».