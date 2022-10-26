В Центре национального сопротивления сообщили, что в оккупированной Новой Каховке «освободители» начали заваривать крышки люков. Такие «меры безопасности» свидетельствуют о подготовке захватчиков к уличным боям в городе, информирует «НБН».

Россияне панически боятся украинских ДРГ и своими действиями подвергают опасности жителей Новой Каховки. Массовое заваривание люков перекрывает работникам коммунальных служб и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям.

Отметим, что оккупанты осознают, что приближаются украинские военные, которые успешно освобождают юг страны от врага, поэтому захватчики пытаются обезопасить себя и ищут пути для отступления.

Глава Минобороны Алексей Резников, комментируя ситуацию на Херсонщине, заявил, что «освободители» не смогут сбежать из областного центра. Он рассказал, как ВСУ сделали из города ловушку для россиян.