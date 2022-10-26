Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украинского государства. Отмечается, что в итоге были ликвидированы более десятка захватчиков.

Помимо того, в населенном пункте Сватово были уничтожены до десяти оккупантов и порядка пяти грузовых автомобилей с боекомплектом.

Сейчас же военное руководство страны-агрессора осуществляет поиск дополнительных источников восполнения боевых потерь. Продолжается также работа с уволенными из-за полученных ранений военнослужащими.

Военное командование России предлагает «трехсотым» пройти переобучение на учетные специальности, которые связаны с меньшим объемом физической нагрузки.

Напомним, ранее мы уже сообщали о мощном ударе Вооруженных сил по оккупантам в Херсонской области.