Как информирует «НБН», в Телеграм Гайдай написал, что украинские защитники хоть и медленно, но продвигаются вперед на двух направлениях – Кременском и Сватовском .

Дословно из сообщения Гайдая:

«Были попытки российско-оккупационных войск занять Белогоровку. Однако у захватчиков ничего не вышло. Отражены были все их наступления. Касательно направления Сватово-Кременная, там ВСУ продвигаются вперед».

Согласно словам Гайдая, продвижение украинских войск идет медленно, однако «это весьма прогнозируемо».

«Можно сказать, что идут не позиционные бои, а наблюдается продвижение Вооруженных сил Украины», — подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай рассказал о самой горячей точке в Луганской области.