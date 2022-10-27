В интервью американскому телеканалу CNN глава украинской разведки рассказал, что РФ продолжает вывозить из временно оккупированного Херсона и прилегающих районов «администрации», информирует «НБН».

Начальник ГУР МОУ сообщил, что захватчики начали завозить в областной центр мобилизованных россиян, которые станут «пушечным мясом». Буданов добавил, что оккупанты готовятся к уличным боям в городе, понимая, что их положение сложное.

В то же время боевые части армии Украины движутся в сторону Херсона и Новой Каховки. Чтобы ускорить выход путинских подразделений из правого берега Херсонщины, украинские защитники должны взять под артиллерийский контроль плотину через Каховскую ГЭС.

Ранее глава Минобороны Украины Олексей Резников заявил, что оккупанты не смогут сбежать из Херсона, как это было в Изюме Харьковской области. Он рассказал, как украинские защитники устроили захватчикам ловушку в городе.