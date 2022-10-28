Консул рассказал, что Нидерланды предоставляют финансовую и военную помощь Украине, однако стране, которая борется с российскими оккупантами, также «нужна моральная поддержка и немного цветов», информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Он выразил надежду на то, что уже в мае Украина сможет праздновать победу и наслаждаться красивыми тюльпанами. Цветы в начале ноября высадят в Киеве на Майдане Независимости. Консул отметил, что грузовик с луковицами тюльпанов отправился в направлении границы.

Напомним, что Королевство Нидерланды не впервые дарит Украине цветы. Ранее страна также передавала 100 000 тюльпанов, которые посадили на Майдане Независимости в столице.

Напомним, что в начале лета в Москве устроили раздач луковиц тюльпанов. Традиционно россияне устроили драку за пакеты с бесплатными цветами.