Как информирует «НБН», в материале Associated Press говорится, что США предоставят Украинскому государству новый пакет военной помощи, размер которой будет эквивалентен 275 миллионам американских долларов. Официально об этом должно быть объявлено сегодня, двадцать восьмого октября.

Согласно обнародованной агентством информации, помощь Соединенных Штатов Америки в основном направлена на пополнение тысяч боеприпасов для тех вооружений, которые имеются в наличии.

В том числе, речь идет и о РСЗО «Хаймарс», поставленные Штатами для нужд ВСУ.

Кстати, бойцы Вооруженных сил Украины весьма успешно используют эту технику на поле боя против российских захватчиков.

Ранее экс-командующий армией США в Европе оценил вероятность введения войск НАТО в Украину.