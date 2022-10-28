В эфире национального телемарафона городской глава рассказал, что оккупанты терроризируют не только взрослых, но и не жалеют детей, информирует «НБН».

По словам Федорова, мелитопольские школьники каждое утро проходят проверку. Россияне обыскивают учеников перед занятиями, для этого начало уроков перенесли на полчаса. Оккупанты опасаются, что дети могут принести что-то в школу, что им не нравится.

В то же время, как отметил мэр, из Мелитополя начали сбегать учителя-коллаборанты. Поскольку предатели Украины, которые работали по российским программам, покидают город, некоторые учебные заведения столкнулись с дефицитом персонала. В частности, закрылась школа №13, откуда уволились даже завхозы и секретари.

Напомним, что у захватчиков и коллаборантов началась паника после взрыва на Крымском мосту. Оккупанты и предатели Украины решили оставить город и направиться в Бердянск или РФ.