Киричевский отмечает, что видны признаки, что ВС РБ готовятся к войне, однако есть факты, которые указывают на то, что угроза со стороны этого государства не реализуется прямо сейчас, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, если бы белорусская армия действительно готовилась к вторжению или российские захватчики решили вновь атаковать Украину с территории этой страны, они вряд ли бы массово вывозили танки. Он подчеркнул, что только за прошлый месяц из РБ вывезли сто таких боевых машин.

Как добавил Киричевский, Россия перебрасывает путинские войска на белорусскую территорию, однако не в приграничные районы вблизи Украины, как это было до начала полномасштабной войны, а к границам с Литвой.

Напомним, что СМИ активно публиковали кадры военной техники в Беларуси, на которую нанесли новый символ.