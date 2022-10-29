Как информирует «НБН», в Телеграм глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские артиллеристы попали прямо в скопление захватчиков в Луганской области, а точнее в Червонопоповке. В результате успешных действий ВСУ были ликвидированы два десятка оккупантов, еще тридцать захватчиков получили ранения различной степени тяжести.

Дословно из сообщения Гайдая:

«Практически каждый день мы переубеждаемся в меткости артиллеристов ВСУ. У оккупантов горят склады с боекомплектом, уничтожается вражеская техника. Очередное попадание было зафиксировано на Кременщине. А в Червонопоповке были ликвидированы два десятка российских военнослужащих. Еще около тридцати захватчиков получили ранения разной степени тяжести».

Согласно словам Гайдая, российско-оккупационные силы в Луганской области ночуют уже не только в жилых домах, но и в детских садиках. К примеру, это наблюдается в Беловодске.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Гайдай рассказал о положительных новостях из фронта в Луганской области.