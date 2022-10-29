Как сообщает «НБН«, в интервью изданию The Drive руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвечая на вопрос СМИ о возможных необходимых сроках, чтобы ВСУ отвоевали Херсон, сказал, что город будет освобожден до конца года.

Главный разведчик Украины признался, что Россия доставила в Херсон представителей своих самых подготовленных и боеспособных подразделений. Из них большую часть представляют военно-десантные войска России, представители сил спецназначения и морские пехотинцы. Они представляют самую сильную часть армии страны-агрессора.

«Эти подразделения являются основой группировки, которую усиливает также мобилизованный состав», — рассказал Буданов.

Руководитель украинской разведки добавил, что сейчас на Херсонском направлении сосредоточены около 40 тысяч военнослужащих РФ. Говоря о возможности взять в окружение вражеские войска в Херсоне, Буданов отметил, что сейчас это основная задача Вооруженных сил Украины. В то же время ее осложняет внешнее противостояние оккупантов. Буданов предупредил, что РФ будет пытаться мешать продвигаться вперед армии Украины, а бои продолжаются каждый день.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Буданов анонсировал наступление ВСУ на Крым.