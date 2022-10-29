Как информирует «НБН», в Телеграм главнокомандующий ВСУ сообщил, что во время разговора с руководителем комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марком Милли, Залужный рассказал ему о ситуации на поле боя.

Дословно из заявления Валерия Залужного:

«Не глядя на то, что враг имеет абсолютное огневое преимущество, а также увеличил количество своих войск, в том числе за счет мобилизованных, войска Российской Федерации не имеют успеха на поле боя. Наши рубежи остаются неизменными. Все благодаря профессионализму и мужеству солдат ВСУ, а также офицеров. При этом оборонительная операция осуществляется успешно и согласно плану».

Ранее Валерий Залужный высказал благодарность украинским защитникам за то, что они делают для Украины.