Как информирует «НБН», об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW, США).

Известно, что защитники Украины нанесли по войскам Российской Федерации высокоточный удар. В итоге вся подготовка врага к атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска, была умножена на ноль. Стоит отметить, что в результате удара погибли приблизительно три сотни путинских «вояк».

Захватчики, пришедшие на нашу землю из России, эвакуировали шесть десятков раненных в медучреждение в Горловке, что в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не информировал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в утренних, ни в вечерних сводках.

Также не было никаких подтверждающих съемок, которые могли бы говорить о том, что утверждения России о начале наступления ее войск на Угледар являются правдой. Генштаб ВСУ не сообщал о нанесении войсками Российской Федерации наземных ударов на западе Донецкой области.

Напомним, ранее мы уже писали о мародерстве российских войск в Херсонской области.