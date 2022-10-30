Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украинского государства.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Беларусь продолжает свою поддержку агрессивного режима России, направленного против граждан Украинского государства. Москва и дальше перебрасывает отдельные подразделения на белорусскую землю. Известно, что двадцать шестого октября было зафиксировано прибытие на ж/д станцию Брест эшелона военной техники из Российской Федерации. Вместе с военными вооруженных сил РФ также прибывают так называемые «кадыровцы». Помимо того, военные Российской Федерации были также замечены на территории между городами Малорита и Брест».

Помимо прочего, согласно обнародованному сообщению, продолжает сохраняться угроза ракетных ударов и задействования ударных беспилотников с территории Беларуси.

Ранее мы уже писали о вероятности нападения на Украину с белорусской территории.