Как информирует «НБН», сегодня из сообщения представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали склад оккупантов с боекомплектами в Скадовском районе.

Дословно из сообщения Братчука:

«Ранее я уже озвучивал некоторую информацию… Теперь хотел бы добавить еще одно – Вооруженные силы Украины уничтожили склад с БК. Это произошло в Херсонской области, в Скадовском районе. Таким образом, за два дня были уничтожены восемь арсеналов. Весьма хорошая работа ВСУ!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы на временно оккупированной территории Херсонской области занимаются мародерством в глобальных масштабах. В частности, они занимают жилые дома местного населения, пользуются и воруют их имущество. Люди массово обращаются в правоохранительные органы с жалобами на это.