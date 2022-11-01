Первый замглавы Херсонского облсовета сообщил, что российские захватчики массового выселяют жителей региона и заселяют в их дома путинских военных, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кроме того, оккупанты создают бесчеловечные условия для украинцев, которые отказываются от «эвакуации». Сейчас россияне расширили перечень населенных пунктов, из которых депортируют людей, в частности, теперь вывозят жителей Каховки, Новой Каховки, Алешек и других.

По словам Соболевского, захватчики уничтожают гуманитарное обеспечение в области, чтобы у жителей не было другого выбора, кроме как соглашаться на депортацию. Россияне принудительно «эвакуируют» медицинские учреждения, закрывают аптеки и продуктовые магазины.

Представитель облсовета добавил, что в оккупированный Херсон перебросили мобилизованных последней волны и Росгвардию, которую ставят на вторую или третью линию обороны в качестве заградительных отрядов, чтобы не давать отступать путинским солдатам.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что россияне крадут на Херсонщине и вывозят в оккупированную Донецкую область.