Журналисты CNN сообщили информацию, полученную от представителей западного государства, которое внимательно следит за программой вооружений Исламской Республики Иран, информирует «НБН».

Источники рассказали, что Тегеран передаст Москве еще около тысячи единиц оружия, в том числе ударные БПЛА и баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля».

Официальные лица также напомнили журналистам, что последняя партия оружия, отправленная Ираном в Россию, включала около 450 дронов, которые оккупанты уже использовали для ударов по украинской территории.

Точные сроки прибытия иранского оружия в РФ неизвестны, однако источники CNN считают, что оно будет доставлено россиянам до конца года. В то же время Пентагон не имеет данных о поставках Тегераном баллистических ракет стране-оккупанту.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне могут атаковать нашу страну иранскими баллистическими ракетами уже в ноябре.