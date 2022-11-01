Как информирует «НБН» о ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом говорится в материале La Repubblica.

Так, отмечается, что в пятом пакете военной помощи, который был объявлен семнадцатого октября, в том числе, говорится о поставках от от двух до трех десятков САУ M109L.

Как известно, это аналог американской САУ, только итальянского производства, которая начала производиться в конце холодной войны, а сейчас находится на хранении.

Украинское государство по состоянию на сегодняшний день имеет на своем вооружении порядка пятидесяти самоходных артиллерийских установок М109 от Соединенного королевства, Латвии, а также Норвегии.

Согласно информации, обнародованной изданием La Repubblica, в рамках военной помощи власти Италии подарили также Украине шесть гаубиц PzH 2000, а также гусеничные системы залпового огня MLRS идесятки БМП М113.

Издание также пишет:

«В строжайшей тайне, без каких-либо инцидентов состоялась сложная операция по перемещению оружия и боеприпасов по Европе. Результат ее не только военный, но в первую очередь политический. Ведь правительство Драги сделало весьма важный ыбор на счет позиции в международном конфликте. Отныне правительство Мелони должно определиться, продолжать данную линию, или нет».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пентагон официально объявил об очередном пакете помощи Украине.