Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил Вооруженных сил Украинского государства.

В сообщении также говорится:

«В девять часов (утра, — ред.) был сбит вертолет российских захватчиков Ми-8 силами зенитных ракетных подразделений воздушного командования «Восток».

Спустя три часа после этого Вооруженные силы Украины сбили также и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня. Причем, БПЛА врага был уничтожен также в Донецкой области.

Как известно, в июне месяце Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с 17 военными на борту.