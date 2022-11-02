На сайте Госэнергонадзора появились ответы на популярные вопросы украинцев относительно отключения света для балансировки энергетической системы страны после массированных ракетных атак оккупантов, информирует «НБН».

В инспекции объяснили, что график аварийных отключений света ввели из-за дефицита объемов электроэнергии, в нем не указывают время начала отключения и его завершения.

Такой график содержит перечень узлов электросетей, к которым НЭК «Укрэнерго» может применить отключение. Благодаря принудительным отключениям можно избежать блэкаута региона.

Украинцы часто интересуются, почему бывает так, что в одних домах свет выключают часто, а в других не выключают вовсе. В инспекции объяснили, что дома и даже подъезды могут быть подключены к разным ЛЭП.

Если в каких-то домах не выключают свет, это значит, что от их линии электропередачи получают питание объекты критической инфраструктуры.

Ранее в ОПУ рассказали, в каких регионах могут отключать электроэнергию на более, чем четыре часа.