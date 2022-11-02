Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественного».

В настоящее время нет никакой официальной, детальной информации относительно произошедшего ЧП в городе.

Местному населению, проживающему в городе, стоит оставаться в укрытиях. В это же время граждан призвали не проводить никаких фото и видеофиксаций с места взрыва ракет.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по российско-оккупационным силам, которые дислоцировались в Херсоне.