В отчете эксперты ISW отмечают, что призыв в путинскую армию в России не завершается, как обещал кремлевский диктатор Владимир Путин, а переходит в более скрытую фазу, информирует «НБН».

По этой причине, Москва все чаще сталкивается с проблемой выплат компенсаций оккупантам, что усиливает социальную напряженность в российском обществе и протестные настроения.

Власти РФ продолжают делать ставку на финансовое поощрение граждан к участию в «СВО», что окажет существенное давление на экономику в течение десятилетий.

Мобилизованные и их родственники все чаще публично выражают недовольство из-за отсутствия обещанных Кремлем выплат и компенсаций. Чтобы сохранить контроль над обществом, властям придется давать гражданам деньги за войну против Украины, сохраняя подобие морального духа среди специальных сил РФ.

Российское руководство, предлагая разные выплаты и льготы своим бойцам, разжигает конфликт внутри военных формирований захватчиков. Кремль обещает мобилизованным и добровольцам деньги, которыее более чем в два раза превышают среднюю зарплату в стране до и в период войны против Украины.

Напомним, что Генштаб Украины ранее сообщал, что в РФ задерживают зарплаты оккупантам и выплату компенсаций родственникам ликвидированных захватчиков.