Российские оккупанты переодически атакуют энергетические объекты Украины, из-за чего во многих регионах нашей страны ввели веерное отключение электричества, информирует «НБН».

В интервью изданию «Обозреватель» Жданов рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет положить украинскую энергетику, однако есть способ, который поможет ее сохранить.

По словам военного эксперта, последствия атак россиян на объекты критической инфраструктуры удастся минимизировать, если западные партнеры как можно скорее передадут Украине системы ПВО и ПРО.

В таком случае наша страна будет чувствовать себя более уверенно и сможет пережить зиму с наименьшими потерями, иначе украинцам придется сидеть на угле и дровах.

Напомним, что в Госэнергонадзоре Украины ответили на самые популярные вопросы граждан относительно аварийного отключения электричества и графиков.