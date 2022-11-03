Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, опубликованном в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«За второе ноября представители российско-оккупационных войск убили четырех гражданских на территории Донецкой области. Трех человек россияне убили в Бахмуте, еще одного – в Авдеевке. Кроме того, ранения получили пятеро гражданских».

Также представители правоохранительных органов обнаружили тела четырех мирных жителей, которые погибли во время оккупации. В рубцах были обнаружены три тела. В Лозовой – еще одно.

Стоит отметить, что с момента начала полномасштабной войны из-за агрессии России только на территории Донецкой области были убиты 1151 человек, еще 2518 получили ранения различной степени тяжести. Такие цифры были указаны без учета жертв на территории города Мариуполя, а также Волновахи.

Напомним, ране вчера мы уже сообщали о взрывах в Запорожье.