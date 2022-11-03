Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в оккупированной Херсонской области захватчики ищут то, что им запрещено продавать – алкоголь, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам руководителя пресс-центра ОК «Юг», оккупанты пытают украинцев, совершают насилие и другие преступления. Она добавила, что россияне снимают психологический стресс также мародерством, получая наслаждение от воровства и наполнения автомобилей награбленным.

«Они получают кайф», — отметила Гуменюк.

Жители временно захваченных территорий рассказывают, что у захватчиков мародерство – практически единственный источник «удовольствия».

Ранее в Херсонском областном совете сообщили, что «освободители» уничтожают гуманитарное обеспечение в захваченном городе и окрестностях. Россияне создают невыносимые условия для жизни людей, чтобы они соглашались на депортацию.