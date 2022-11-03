Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «НВ», Анна Маляр, являющаяся заместителем министра обороны Украины, проинформировала о том, что в настоящее время Вооруженные силы нашей страны закрепляются на деоккупированных территориях и проводят подготовку к новому наступлению.

Так, в эфире телемарафона Анна Маляр сообщила:

«По ситуации на фронтах… Если говорить в целом, то можно охарактеризовать это как подготовку к деоккупации украинских земель. Кроме того, украинские защитники закрепляются на уже освободившихся территориях».

Помимо того, согласно словам Анны Маляр, на территории Донецкой области российско-захватнические войска всячески пытаются выйти на границы региона.

При этом она добавила:

«Бахмут является эпицентром этой недели. Соледар тоже. Да и все Донецкое направление. Там, бывает, вражеские силы осуществляют десятки атак. На этом направлении происходит взаимное движение обеих сторон. Если враг сможет продвинуться где-то вперед, то силы обороны Украины немедленно реагируют на это».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по месту дислокации ПВО оккупантов в Херсоне.