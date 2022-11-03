Карась отметил, что крайне важно, как в период холодов покажет себя оснащение украинских защитников и российских захватчиков. По его словам, оккупанты зимой могут столкнуться с холодом, обморожением и голодом, что поспособствует их деморализации, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военный оценил прогнозы относительно деоккупации Херсона, существуют мнения, что город может быть освобожден к новому году, а по оптимистичным оценкам – в этом месяце.

По словам активиста, возможно скорому возвращению Херсона поспособствует проблема россиян с Крымским мостом, поскольку не могут через него перевозить обеспечение для войск на юге Украины. РФ пытается растянуть это сообщение через железнодорожные пути под Волновахой.

По этой причине начались сражения под Угледаром: захватчики пытаются оттеснить ВСУ, чтобы они не установили огневой контроль над этими путями. Украинские защитники достают туда РСЗО HIMARS, а вскоре и ствольной артиллерией, из-за чего группировки оккупантов Крым-Херсон будут обессилены.

Карась подчеркнул, что эти факторы поспособствуют пошаговой деоккупации городов ВСУ этой зимой, несмотря на возможную паузу в наступлениях. Захватчики будут мерзнуть, иметь слабую оборону и отступать, что на руку украинским защитникам.

«Дела у них плохие, а за зиму станут еще хуже», — резюмировал военный.

Ранее эксперт объяснил, почему ВСУ важно сейчас идти в контрнаступление и какие проблемы могут создать россияне через 1,5-3 месяца.