Как информирует «НБН», об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В Середино-Будской общине сегодня совсем неспокойной. Приблизительно в четырнадцать часов россияне открыли огонь из минометов».

Живицкий отметил, что вблизи с домами мирных граждан разорвались девять мин. В результате зафиксированы значительные разрушения человеческих помещений, а именно были снесены стены и крыши. Также некоторые мины попали прямо в жилище людей. Согласно предварительным данным, повреждены четыре дома и хозяйственные постройки.

Напоследок глава региона добавил:

«В результате обстрелов со стороны врага начался пожар. Огнем была уничтожена крыша, а также порядка тонны сена. Все это в одном из домохозяйств. На месте инцидента работают спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций».

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о взрывах в Херсоне.