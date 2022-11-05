Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии.

Согласно обнародованной агентством информации, специалистам удалось отремонтировать линии 750 кВ и 330 кВ. Именно это было нужно для возобновления подачи электрической энергии из украинской энергетической системы.

Дословно из обнародованного сообщения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси:

«Приблизительно в 22 часа 00 минут электрическое снабжение 750 кВ на всех шести блоках Запорожской атомной электростанции было восстановлено. Еще восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания».

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинским инженерам удалось восстановить резервное питание на Запорожской атомной электростанции.