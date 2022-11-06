Как информирует «НБН», Анатолий Куртев, секретарь городского совета Запорожья, проинформировал, что под ночными обстрелами со стороны РФ оказался один жилой квартал города.

Дословно из заявления Куртева:

«Рашистские чудовища в очередной раз коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам был подвергнут один жилой квартал».

Он отметил, что в результате нанесенных ударов в квартале начался пожар. Сейчас на месте инцидента работают соответствующие службы.

Точной информации о том, кто и сколько человек пострадали, а также о масштабах повреждений в настоящее время нет. Вся информация уточняется.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что бойцы Национальной гвардии Украины разбили позиции российских военных в Луганской области.