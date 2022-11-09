Российские СМИ пестрят заголовками о гражданах РФ, которые за бесценок продают недвижимость в Крыму и возвращаются на родину. Люди готовы как можно скорее избавиться от жилья на оккупированном полуострове, чтобы сбежать оттуда, информирует «НБН».

Провалы оккупантов на фронте, удары по Крыму, взрыв на мосту в Керченском проливе посеяли панику среди российского населения Крыма. После удара по аэродрому путинских войск в Новофедоровке желающие переехать с материка в «крымский рай» испарились.

Цены на недвижимость упали минимум на 20%, туристы не приезжают, поэтому заработка с аренды жилья нет. Кроме того, мало желающих приобрести недвижимость даже за копейки.

Россияне не рады возвращению на родину, где им намного спокойнее, чем на полуострове. Многих из них агитируют возвращаться домой родственники, аргументируя тем, что не стоит ждать, «пока прилетят ракеты». Бывшие жители Крыма признаются, что в РФ нет возможностей и перспектив, а цены «душат».

В то же время начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов прогнозирует наступление армии Украины на Крым уже в следующем году.