Министр обороны России разрешил российским захватчикам сбежать с правого берега Херсонщины, в том числе и их областного центра, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Шойгу приказал Суровикину приступить к отводу оккупационных сил Путина за реку Днепр, якобы российские оккупанты должны срочно покинуть Правобережье.

Глава Минобороны РФ внезапно «забеспокоился» о жизни и здоровье своих военных, подав это как причину перехода «освободителей» на левый берег. Он добавил, что Херсон и близлежащие населенные пункты «не могут полноценно функционировать и обеспечиваться».

Напомним, что ранее российские СМИ сообщили о гибели «заместителя главы» оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова.