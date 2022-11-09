Представитель Министерства обороны США, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что его страна сосредоточена на том, чтобы помочь украинским защитникам деоккупировать территории Херсонщины до наступления зимы, информирует «НБН».

По словам Райдера, и ВСУ, и путинские войска столкнутся со сложностями из-за неблагоприятных погодных условий. В период холодов снег, гололед, грязь, рельеф местности создадут проблемы всем военным, поэтому украинская армия сейчас продолжает контрнаступление, а враг укрепляет оборонительные позиции.

Чтобы у ВСУ был наилучший шанс для освобождения Херсонской области, США будут поддерживать Украину по мере входа в зимнее время, в частности, предоставляя военную поддержку по запросам украинского оборонного ведомства. Представитель Пентагона подчеркнул, что сейчас Вашингтон делает упор на поставки систем противовоздушной обороны.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников перечислил факторы, которые тормозят контрнаступление наших военных на Херсонщине.