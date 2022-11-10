Как информирует «НБН», сообщение об освобождении этого населенного пункта было опубликовано в соответствующем видео.

В видеоматериале украинские военные сообщили:

«Сегодня, десятого ноября, 2022 года, силами 131-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины был освобожден населенный пункт Снигиревка. Слава Украине».

В свою очередь Андрей Ермак, глава ОПУ, также намекнул в Телеграм на освобождение вышеуказанного населеного пункта.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Шойгу приказал захватчикам отступать с Херсонского направления на левый берег.