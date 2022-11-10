Военный сообщил, что испытания для Херсона, откуда бегут российские оккупанты, еще не закончились и областной центр может стать «местом беды», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Полковник отметил, что он с тревогой воспринял приказ министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу об отводе оккупационных войск с правого берега Херсонщины.

По словам военного, с этой территории около 12 000 захватчиков могут сбежать на левый берег, где по линии Днепра попытаются создать линию обороны.

Как объяснил Мадяр, поскольку Херсон расположен близко к реке, он будет для врага как на ладони. Если оккупанты организуют плацдарм на левом берегу, за несколько месяцев они сровняют областной центр с землей и сделают это жестче, чем с Мариуполем.

По этой причине город может стать «местом беды» с его жителей, поэтому гражданское население должно подумать об эвакуации.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки пообещали Украине помочь деоккупировать Херсонскую область до начала зимы.