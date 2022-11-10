Как информирует «НБН», издание «Мост» со ссылкой на местное население Херсона, сообщает, что перед своим отступлением захватчики начали уничтожать город.

В частности, путинские войска взорвали объект облэнерго, котельные, телецентр. В итоге Херсон остался без связи и электроэнергии.

Отмечается, что несмотря на взрыв телецентра, сама телебашня осталась целой. Кроме того, российские захватчики взорвали часть вышек мобильной связи, обесточив тем самым город.

Как следствие, в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Ловит она только вблизи Антоновского моста.

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